Italia-Israele, grande festa! Quattro gol con la firma di Frattesi

L’Italia vince contro Israele con il risultato di 4-1. Grande festa al Bluenergy Stadium, dove l’Inter comanda con un gol ed un assist. Davide Frattesi non si ferma più.

FESTA – Italia-Israele finisce 4-1 per gli azzurri. Primo posto nella Lega A di UEFA Nations League e 10 punti nelle 4 partite disputate fino ad ora nel girone dove militano anche Francia e Belgio. La squadra di Luciano Spalletti è in un momento di fiducia assoluta e domina dal primo all’ultimo minuto al Bluenergy Stadium. Tra i giocatori in campo tre tesserati dell’Inter: Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco.

Italia-Israele, Inter in campo e decisiva!

CRONACA – La gara si è sbloccata al 41′ grazie al calcio di rigore di Mateo Retegui. Al 54′ di testa ha raddoppiato Giovanni Di Lorenzo. Nonostante il fallo su Gianluigi Donnarumma al 66′ Mohammed Abu Fani ha trovato la via delle rete, però poco utile ai fini del match. Al 72′ Frattesi ha segnato il suo ottavo gol in nazionale: si conferma capocannoniere agli ordini di Luciano Spalletti e in più nella competizione, dove è a quota tre. Assist di Federico Dimarco, il terzo di fila dell’esterno dell’Inter che disegna calcio in nazionale. L’ultima firma della serata è ancora di Di Lorenzo: doppietta su passaggio vincente di Destiny Udogie appena entrato e show assoluto.