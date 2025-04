Musiala infortunato! Tegola micidiale Bayern Monaco in vista dell’Inter

Tegola incredibile per il Bayern Monaco che vede uscire il suo uomo più forte e pericoloso: ossia Musiala. Il fenomeno tedesco esce e va subito negli spogliatoi al 54′ di Augsburg-Bayern. Inter all’orizzonte.

GUAI IN VISTA – Infortunio muscolare per Musiala al minuto 54′ di Augsburg-Bayern Monaco. Tegola micidiale per Vincent Kompany a quattro giorni dalla partita contro l’Inter, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Si tratta del giocatore più forte e pericoloso della squadra tedesca. Le prime sensazioni sono totalmente negative: il ragazzo del 2003 si è accasciato al suolo per un vistoso problema muscolare e poi è uscito dal campo accompagnato dai medici del Bayern. Musiala si è recato dritto negli spogliatoi!