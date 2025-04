Parma-Inter, la probabile formazione di Chivu: scelto il tridente

Il Parma prossimo avversario dell’Inter in campionato. Domani la sfida al Tardini (clicca qui per sapere in che canale vederla). La probabile formazione di Parma-Inter da parte di Cristian Chivu.

LE INDICAZIONI DAI DUCALI – Verso Parma-Inter, partita valevole per la trentunesima giornata di Serie A. I ducali scenderanno in campo domani contro la Beneamata per andare a caccia di punti salvezza. Ecco perché la capolista dovrà porre massima attenzione. Da quando è arrivato l’ex nerazzurro Chivu, il Parma ha ritrovato equilibrio e compattezza dal punto di vista difensivo. Simone Inzaghi, infatti, non lascerà nulla al caso e infatti metterà in avanti tutta l’artiglieria pesante. Il 4-3-3 del tecnico rumeno vedrà in campo il talentuoso spagnolo Adrian Bernabè. Il ragazzo, già nel mirino di diverse big, partirà dall’inizio e metterà in panchina il rientrante Hernani. Quest’ultimo rientra dalla squalifica. In avanti, il tridente sarà composto invece da Man e Ondrejka ai lati e Bonny punta centrale. L’attaccante francese, classe 2001, è in vantaggio sul corazziere argentino Pellegrino. In difesa, invece, davanti a Suzuki, quartetto d’esperienza con capitan Delprato, Vogliacco, Lautaro Valenti e Valeri. Di seguito la probabile formazione dei ducali.

La Probabile formazione per Parma-Inter di Chivu: tridente veloce

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sohm; Ondrejka, Bonny, Man.