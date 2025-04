Paolillo: «Calendario Inter non un male! Mercato? Mi aspetto un sacrificio»

L’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo analizza il momento dell’Inter, soffermandosi sul fitto calendario che l’attende. Poi immagina ciò che potrebbe accadere in sede di mercato.

CALENDARIO E INFORTUNI – Ernesto Paolillo, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara: «Quello di Coppa Italia l’ho trovato comunque un derby positivo per l’Inter. Perché giocavamo fuori casa, anche se in una stracittadina vuol dire concretamente poco, e poi perché venivamo da un momento di difficoltà nella rosa, con giocatori acciaccati. Quindi, ben venga il pareggio. In questo momento della stagione gli infortuni sono assolutamente fisiologici, perché si è già giocato tanto. Vale per l’Inter ma anche per le altre squadre. Se la squadra di Inzaghi vuole vincere tutto, come dichiarato dagli stessi giocatori, deve affrontare tante partite. Ad aprile avrà tante partite concentrate, ma questo aiuta a mantenere molto alta la concentrazione».

Dal calendario al mercato, passando per il ruolo di Marotta: il punto di vista di Paolillo sull’Inter

CONTI E MERCATO – Ernesto Paolillo prosegue: «Adesso è presto per fare i conti. La partita di Parma non è facile, soprattutto considerando che è in trasferta e a tre giorni dalla sfida contro il Bayern Monaco. Credo che i conti si possano fare a quattro giornate dal termine, non prima. La volontà di Oaktree di ringiovanire la rosa è assolutamente giusta. Sono convinto che la proprietà dell’Inter, essendo una realtà finanziaria, voglia sempre far tornare i conti. Per cui follie non ne vedo assolutamente, ma investimenti mirati e calcolati sì. La dirigenza nerazzurra su questo dà grandi solidità. Per poter fare bene, però, bisogna anche vendere e qualche sacrificio me lo aspetto».

GUIDA SPORTIVA – Ernesto Paolillo chiosa: «Marotta è un presidente che soprattutto dovrà seguire la parte sportiva. Non è solo un presidente ma è proprio la guida di tutta la parte sportiva e farà le operazioni più congrue e necessarie per il bene e l’equilibrio della società. Menomale che c’è lui!».