Bayern Monaco, 1/3 dei recuperati dal 1′ con Augsburg! Inter osserva

Il Bayern Monaco scende in campo prima dell’Inter, esattamente un giorno prima. Tra poco la partita con l’Augsburg. Le formazioni ufficiali. I tre recuperati sono Kim, Goretska e Guerreiro. Solamente il giapponese in campo dall’inizio.

LA SFIDA – Il Bayern Monaco scende in campo prima dell’Inter e lo fa contro l’Augsburg del derby di Monaco di Baviera. La squadra di Vincent Kompany, che in settimana è stato a San Siro per visionare la formazione nerazzurra da vicino durante il derby di Milano contro il Milan, scende in campo non pensando tanto alla partita di martedì in Champions League. Anche perché gli uomini, causa infortuni e assenze, sono quelli. Kane e compagni vanno a caccia dei tre punti per andare temporaneamente a più nove sul Bayer Leverkusen secondo, che nella giornata di domani affronterà l’Heidenheim in trasferta. I nerazzurri giocheranno, invece, domani contro il Parma in trasferta al Tardini. Ma oggi, direttamente da Parma, si guarderanno la partita del Bayern per capire un po’ gli avversari in vista dell’andata dei quarti di finale. Di seguito la formazione ufficiali tra Augsburg e Bayern.

Le formazioni ufficiali di Augsburg-Bayern Monaco: l’Inter guarda con curiosità

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Zesiger; Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Palhinha; Olise, Musiala, Sane; Kane.

In panchina: Peretz, Gnabry, Goretzka, Guerreiro, Boey, Vidovic, Müller, Kusi-Asare, Karl.

Allenatore: Vincent Kompany