Luis Henrique-Inter con contropartita? E occhi pure in Portogallo – TS

Luis Henrique è un obiettivo chiaro per il mercato dell’Inter, che ha già avviato i contatti col Marsiglia. Si può inserire una contropartita per chiudere l’affare. Ma i radar del club nerazzurro si sono indirizzati anche verso il Portogallo.

OBIETTIVO – L’interesse dell’Inter nei confronti di Luis Henrique è chiaro e concreto. Il talentuoso brasiliano, 23 anni, in forza al Marsiglia è finito nella lista mercato dei dirigenti nerazzurri, che sperano di chiudere la trattativa con la squadra francese a maggio per poi regalare il giocatore a Simone Inzaghi in vista del Mondiale per Club. Si tratta di un giocatore dal grande estro, che fa del dribbling e della sua capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno la sua dote migliore (scheda). Benatia, ds del Marsiglia, mercoledì era a San Siro per vedere dal vivo Milan-Inter e probabilmente per farsi una chiacchierata anche con i dirigenti delle due squadre. Al Marsiglia, a gennaio, si è trasferito in prestito Bennacer. Ritornando a Luis Henrique-Inter, la distanza tra domanda e offerta rimane tuttora ampia: i nerazzurri lo valutano 20-22 milioni di euro, l’OM sopra i 30. Ma presto ci saranno nuovi contatti e non è da escludere l’inserimento di una contropartita per abbassare le pretese del club francese. I rapporti, peraltro, sono abbastanza buoni dopo gli affari Correa e Carboni nelle ultime due estati.

Non solo Luis Henrique, l’Inter punta pure Gustavo Sà

PORTOGALLO – Ma, continua Tuttosport, in casa Inter, antenne dritte anche verso il Portogallo. Qui piace Gustavo Sà, talentuoso ventenne del Famalicao, astro nascente del calcio portoghese. Si tratta di un trequartista raffinato, che può giocare anche da regista. Uno dei rappresentati dell’agenzia di cui fa parte, la SoccerSoul, è stato a Milano nei giorni scorsi e ha parlato con la dirigenza dell’Inter. Ma piace anche ad altri club europei.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna