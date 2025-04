Kompany su Musiala: «No scuse, sostituti forti. Sul come lo sostituirò…»

Al termine di Augsburg-Bayer Monaco il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany è intervenuto ai microfoni di Dazn De. L’allenatore della squadra tedesco ha parlato delle condizioni di Musiala in vista dell’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter.

NIENTE ALIBI – Nonostante i molti infortuni accorsi nelle ultime settimane in casa Bayern Monaco, alla cui lista si aggiunge da stasera Jamal Musiala, Vincent Kompany resta fiducioso nel confronto contro l’Inter. Intervenuto nel post partita della gara contro l’Augsburg, l’allenatore belga ha parlato a Dazn Deutschland delle prime impressioni sul problema dal trequartista tedesco, e delle possibili soluzioni in vista di mercoledì sera: «Ha sentito qualcosa nella parte posteriore della gamba. Non sappiamo ancora cosa sia. Ma non voglio lamentarmi. Dobbiamo aspettare e vedere. Dobbiamo sopperire alla sua assenza con la squadra. Non è una scusa, dobbiamo continuare così. Come rimpiazzerò Musiala contro l’Inter? Prima li studieremo, poi decideremo come vogliamo organizzarci. Abbiamo molti giocatori con talento ed esperienza che possono aiutarci in diversi ruoli. Abbiamo bisogno di tutti. Ogni giocatore in forma deve essere pronto. Il nostro obiettivo è ancora vincere ogni partita».