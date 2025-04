Zancan raccomanda l’Inter: «Il vero obiettivo è il campionato!»

Zancan si pronuncia sull’Inter, che è in lotta su tutti i fronti. Ma secondo il giornalista, l’obiettivo prioritario è lo scudetto. Ecco perché non bisognerà sbagliare col Parma.

IL VERO OBIETTIVO – L’Inter tra domani e martedì avrà due impegni non banali: prima il Parma in campionato e poi il Bayern Monaco in Champions League. Si entra dunque nel momento cruciale della stagione, con i nerazzurri che puntano a tutto senza tirarsi indietro. Parola anche di Marcus Thuram (queste le sue parole). Ma Federico Zancan la pensa in un altro modo. Secondo il collega di Sky Sport 24 l’obiettivo prioritario per la Beneamata deve essere il campionato, ecco perché domani non bisognerà sbagliare assolutamente l’undici di partenza: «Capisco la voglia di andare fino in fondo dappertutto ma l’obiettivo è il campionato. La Champions League è un sogno ma la squadra è comunque difficile. In Italia l’Inter si trova con tre punti di vantaggio, può essere un weekend chiave perché giochi a Parma e il Napoli a Bologna. Non puoi avere rammarico sulla formazione che vuoi schierare. Partita assolutamente da vincere». A proposito di formazione, Simone Inzaghi lancerà dal primo minuto sia Marcus Thuram che Lautaro Martinez, ma anche due dubbi da dover sciogliere.