Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo

Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi?

STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. Simone Inzaghi, infatti, ha dovuto fare a meno del suo preziosissimo attaccante nella gara di campionato contro l’Udinese e in quella di Coppa Italia col Milan. Per Parma-Inter, però, Lautaro Martinez potrebbe finalmente tornare a lottare insieme ai suoi compagni.

Parma-Inter, Lautaro Martinez ci sarà? Ecco che impiego aspettarsi da Inzaghi

LE POSSIBILITÀ – Il ‘Toro’ è tornato ad allenarsi integralmente in gruppo ieri, e oggi – alla vigilia di Parma-Inter – ha proseguito col farlo. Tutte ottime notizie, che non fanno che aumentare le probabilità di rivedere in campo Lautaro Martinez domani pomeriggio allo Stadio ‘Ennio Tardini’. Il messaggio lanciato sui social dal capitano nerazzurro nella serata di ieri è un altro indizio, come lo sono anche le poche energie delle altre risorse offensive. Mehdi Taremi è fuori dai giochi, Joaquin Correa è reduce dai novanta minuti in Coppa Italia e Marko Arnautovic potrebbe essere stanco e affaticato. Inzaghi, quindi, potrebbe avere poca scelta: la soluzione è andare contro i soliti principi di cautela e “rischiare”, lanciandolo immediatamente dopo il recupero, Lautaro Martinez dal primo minuto. L’alternativa sarà vedere l’argentino in campo solo nel secondo tempo di Parma-Inter. Permettendogli, così, di mettere il minimo indispensabile dei minuti nelle gambe in vista dell’importantissima gara di Champions League di martedì.