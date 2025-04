Genoa, vittoria salvezza contro l’Udinese! Decisivo Zanoli

Il Genoa fa festa al Ferraris: battuta l’Udinese 1-0 nell’anticipo della 31ª giornata di Serie A e salvezza sempre più in cassaforte per la squadra allenata da Patrick Vieira. Si tratta della quinta vittoria nelle ultime sei partite giocate in casa.

DI MISURA – Il Genoa vince 1-0 contro l’Udinese in una partita tutt’altro che emozionante, bloccata a lungo a centrocampo e avara di vere occasioni da gol. Entrambe le squadre hanno cercato più di non prenderle che di colpire, ma l’episodio chiave è arrivato nella ripresa, dopo una prima frazione priva di emozioni. La chance più clamorosa l’ha avuta l’Udinese al 47’, quando Lorenzo Lucca si è trovato tutto solo davanti alla porta, ma ha incredibilmente calciato fuori con lo specchio spalancato. L’Udinese ha provato a reagire nei minuti finali, trovando anche il gol del pari al 93’ con Rui Modesto, ma la rete è stata annullata per fuorigioco dopo il check del VAR. Tre punti pesantissimi, dunque, per il Genoa, che con 39 punti può guardare con serenità al finale di stagione, consapevole di aver raggiunto l’obiettivo con settimane di anticipo.