Calabria sfida: «Punti con Napoli e Inter. Coppa Italia? Auguri al Milan»

Davide Calabria, ex capitano del Milan ora al Bologna è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport alla partita di Eurolega tra le Virtus Bologna e l’Olimpia Milano. Il terzino ha parlato del suo recente infortunio e di quante gare dovrà saltare, aggiungendo una previsione sul derby di ritorno di Coppa Italia.

RIENTRO – Davide Calabria, uscito per un infortunio durante la gara di Coppa Italia tra Empoli e Bologna, si è sbilanciato su quante partite dovrà rimanere fuori. Il prossimo match di campionato dei rossoblù sarà sicuramente seguito con interesse dall’Inter, dato che la squadra di Italiano affronterà lunedì sera il Napoli: «Mi è andata anche bene perché l’intervento è stato involontario, ma brutto. È una distorsione classica alla caviglia che ha interessato anche i legamenti, avremo queste tre settimane poi vedremo giorno dopo giorno. Salterò Napoli e Atalanta, poi per l’Inter e per il ritorno di Coppa Italia con l’Empoli vedremo. Non dico niente».

Calabria sui prossimi impegni del Bologna e sul ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan

IL COMMENTO – Davide Calabria si è poi soffermato sui prossimi impegni in campionato del Bologna: gli emiliani affronteranno di seguito Napoli, Atalanta e Inter. Infine l’ex capitano dei rossoneri ha detto la sua sul derby di ritorno di Coppa Italia: «Affrontiamo tante squadre forti, praticamente tutte le prime in classifica. Ma stiamo facendo bene, sarà interessante. Affronteremo Napoli e Inter che si giocheranno lo scudetto fino alla fine, noi vogliamo fare più punti possibile. Poi lo scudetto se lo giocheranno gli altri, noi dobbiamo prepararci al meglio per questo finale di stagione. Derby in Coppa Italia? Sarà un grandissimo match di ritorno, un po’ bloccato come giusto che sia. Mi aspetto una bellissima partita, auguro il meglio ai miei ex compagni».