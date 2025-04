Parma-Inter, Thuram e Lautaro Martinez dal 1′ e due dubbi – Sky

Parma-Inter domani alle 18 allo stadio Tardini. Thuram e Lautaro Martinez dal primo minuto, ma Inzaghi ha anche due dubbi.

LE ULTIME DELLA VIGILIA – Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha dato le ultime indicazioni per quanto riguarda la possibile Inter anti Parma. Ovviamente Simone Inzaghi, come di consueto, deciderà la formazione solamente dopo la riunione tecnica di domattina. Ma il collega è sicuro comunque della titolarità in avanti sia di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram: «La tentazione di cambiare qualcosina c’è, ma c’è tanta voglia di esserci in un momento chiave da parte dei giocatori che hanno maggior esperienza. Vincere e mettere pressione al Napoli conterebbe tantissimo. Nella formazione mettiamo titolari sia Calhanoglu che Darmian, ma sono stati provati anche Carlos Augusto e Asllani. Darmian sa quello che ti può dare. Domani mattina prenderemo le decisioni finali, ma la Thu-La, Thuram e Lautaro Martinez, la vedremo dal primo minuto». A proposito di Thuram, di recente ha rilasciato un’intervista per CBS Sports Golazo, dove ha anche parlato del suo rapporto con il capitano argentino.

Parma-Inter, Lautaro Martinez e Thuram dentro e due dubbi

PROBABILE – Lautaro e Thuram scenderanno subito in campo dal primo minuto per sfidare il Parma di Cristian Chivu. L’obiettivo è quello di raccogliere altri tre punti molto importanti e andare a mettere pressione al Napoli, che giocherà lunedì sera a Bologna. La probabile formazione dell’Inter contro il Parma:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.