Beffa Italia Femminile, KO in Svezia al 95′. A segno una dell’Inter

L’Italia Femminile perde 3-2 in Svezia nella partita di Nations League. Beffa per le azzurre. In gol anche una giocatrice dell’Inter Women.

BEFFA FINALE – Alla Friend Arena, va in scena la terza partita di Nations League da parte dell’Italia Femminile, che se la deve vedere contro la Svezia. Tra le giocatrici dell’Inter Women (tre convocate) in campo solamente la punta Michela Cambiaghi, mentre partono dalla panchina sia Annamaria Serturini che Rachele Baldi. Pronti-via e dopo trenta secondi la nazionale allenata dal CT Soncin passa in vantaggio grazie alla rete di Severini. Bravissime le azzurre a sorprendere la non attentissima difesa della Svezia. Le padrone di casa non ci stanno e dopo tre minuti sfiorano il pareggio con Anderson, ma la conclusione della centrocampista non trova fortunatamente la porta. Ma anche l’Italia c’è e va a caccia del raddoppio e ci prova con Beccari, ma c’è la grande parata della numero uno svedese. Nella ripresa, la Svezia entra forte e al 46′ sfiora il gol con Rolfo. Rete che arriva esattamente dieci minuti dopo con Asllani. L’Italia Femminile si perde un po’ e al 60′ viene fischiato pure un rigore contro per fallo di Giuliani in uscita su Rolfo. In realtà non c’era nulla. Dal dischetto va Angeldal, ma è super Giuliani a respingere. Al 63′ le nerazzurre in campo diventano due perché entra pure Serturini. Ma al 74′, la Svezia sorpassa l’Italia e lo fa con la punizione stupenda di Angeldal. Il cuore delle azzurre è grande e all’84’ trovano il pareggio con la zampata proprio di Cambiaghi. Ma nel finale arriva la clamorosa beffa: fallo di mano ingenuo e dal dischetto non sbaglia Rolfo.

SVEZIA-ITALIA FEMMINILE 3-2

1′ Severini, 55′ Asllani, 74′ Angeldal, 84′ Cambiaghi, 95′ Rolfo