Parma-Inter, da Chivu a Thuram: il passato bussa a tanti ex e non!

Domani pomeriggio Parma-Inter avrà un valore ancora più speciale per quattro protagonisti della gara. Christian Chivu e Marcus Thuram vivranno due diverse prime volte.

SFIDA DEL PASSATO – Sfida ad alto coefficiente di sentimentalismo quella in programma domani pomeriggio allo Stadio ‘Ennio Tardini’. Parma-Inter della trentunesima giornata di Serie A, infatti, potrebbe tranquillamente definirsi “La sfida degli ex”. Rispetto alla gara d’andata, giocata lo scorso 6 dicembre a San Siro, si aggiunge adesso un altro protagonista del passato. I riflettori, infatti, si accedono su Christian Chivu che, diventato il nuovo allenatore dei crociati a metà febbraio, domani si troverà a sfidare per la prima volta la sua ex Inter. Prima da calciatore – guadagnandosi un ruolo storico nella conquista del Triplete del 2010 – poi come tecnico delle giovanili e della Primavera interista, l’allenatore rumeno ha fatto del nerazzurro gran parte della sua carriera. In Parma-Inter, però, Chivu metterà da parte il passato, come da lui stesso confessato nel corso della conferenza stampa odierna, per focalizzarsi esclusivamente sull’obiettivo parmigiano.

DUE EX – Tanti altri sono gli ex protagonisti di Parma-Inter, oltre a mister Chivu. Due titolarissimi nerazzurri, che anche domani pomeriggio dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, ricorderanno bene la sensazione di giocare una gara al Tardini. Si tratta di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, entrambi arrivati in nerazzurro nell’estate del 2019 dopo un anno in forza ai crociati. E proprio il difensore italiano ha recentemente rispolverato alcuni interessanti ricordi legati al suo passato, prima di esplodere nel mondo nerazzurro.

RITORNO SPECIALE – Ma le coincidenze storiche di Parma-Inter non sono finite qui. C’è un altro nerazzurro che, pur non essendolo concretamente un ex della gara, di fatto è come se lo fosse. Si tratta di Marcus Thuram, che con la maglia dei parmigiani non ha mai giocato, ma ha visto farlo suo padre. Proprio nella città emiliana è nato l’attaccante francese nell’estate del 1997, mentre Lilian indossava la maglia dei crociati. Anche per Thuram, come per Chivu, domani sarà una prima volta importante in carriera: la sfida al Parma di papà Lilian in quel Tardini che lo ha visto crescere e iniziare a sognare.