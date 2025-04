Bayern Monaco travolge l’Augsburg, ma perde Musiala prima dell’Inter

Il Bayern Monaco conquista una esterna per 3-1 contro l’Augsburg, consolidando la sua leadership in Bundesliga, ma la serata non è tutta da incorniciare per i bavaresi. Alla gioia del successo si mescola infatti l’angoscia per l’infortunio muscolare occorso a Jamal Musiala a pochi giorni dalla sfida di Champions League con l’Inter.

IN RIMONTA – La partita si era messa in salita per la squadra di Vincent Kompany: al 30’ l’Augsburg era passato sorprendentemente in vantaggio con un gran gol di Dimitrios Giannoulis, che ha approfittato di una distrazione difensiva. Ma il Bayern non si è disunito e ha risposto con carattere, guidato proprio da Musiala, tra i più attivi e pericolosi: proprio lui al 42′ ristabilisce la parità con una serpentina in area di rigore e un destro. Nella ripresa, al 54’, il colpo di scena: Musiala si accascia a terra senza alcun contatto e lascia il campo scuro in volto, sostenuto dallo staff medico. Al suo posto entra Thomas Müller. Il Bayern, però, continua a spingere e trova il sorpasso al 60’ con il solito Harry Kane. A chiudere i conti è un’autorete generata da un’azione travolgente di Leroy Sané, il cui tiro deviato finisce alle spalle dell’estremo difensore dell’Augsburg.

Musiala abbandona il campo per infortunio: salta l’Inter?

ALTRA ASSENZA – Brutte notizie per il Bayern Monaco a pochi giorni dalla delicatissima sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 8 aprile. Jamal Musiala, uno dei giocatori più decisivi della rosa di Vincent Kompany, ha riportato un infortunio muscolare durante la partita contro l’Augsburg, lasciando il campo al 54’ visibilmente dolorante e accompagnato dallo staff medico. Le prime sensazioni non sono incoraggianti per i tedeschi.