Bayern Monaco, problemi anche per Kane: «Spero non sia grave»

La vittoria per 3-1 contro l’Augsburg, che ha consolidato il primato in Bundesliga, si è trasformata in una serata amara per il Bayern Monaco. Dopo il grave infortunio muscolare che costringerà Musiala a saltare la sfida di Champions League contro l’Inter, arriva un nuovo allarme per Kompany: anche Harry Kane è finito sotto osservazione.

DA MONITORARE – Harry Kane ha ricevuto un duro colpo alla caviglia durante il match di venerdì sera, decidendo comunque di restare in campo fino al 94′ segnando il gol del momentaneo 2-1. Dopo la partita, l’attaccante inglese si è presentato ai cronisti con una vistosa fasciatura al piede destro, lasciando intendere che la botta subita potrebbe essere più seria del previsto.

Kane dopo Musiala? Il Bayern Monaco lo valuta prima dell’Inter

DOPO LA PARTITA – A preoccupare i tifosi bavaresi sono soprattutto le parole pronunciate dallo stesso Kane, che ha preferito non sbilanciarsi: «Speriamo che non sia troppo grave, incrociamo le dita». Una dichiarazione che, unita alle immagini del suo stato fisico, alimenta i dubbi sulla sua presenza nell’andata dei quarti di finale contro l’Inter, in programma martedì 8 aprile all’Allianz Arena. Il Bayern, già orfano di Neuer, Davies, Upamecano, Itō e ora ufficialmente anche di Musiala, rischia così di perdere anche il suo bomber principe proprio nella sfida più importante della stagione.