Dimarco, Spalletti lo elogia: «Quel piede lì ce l’hanno in pochi!»

L’Italia ha vinto contro Israele per 4-1 confermando le ottime sensazioni lasciate nelle precedenti gare di UEFA Nations League. Federico Dimarco tra i migliori, Luciano Spalletti lo conferma in conferenza stampa.

CONFERENZA STAMPA – Italia-Israele si è conclusa con il risultato di 4-1. Altra serata condita dai tre punti in UEFA Nations League per la squadra azzurra, che comanda il suo girone nella Lega A della competizione. I giocatori dell’Inter hanno firmato il successo odierno: Davide Frattesi ha segnato, Federico Dimarco ha fatto un assist. Alessandro Bastoni ha giocato 90 minuti e fatto una partita di un livello assoluto. Il passaggio sul finale per Sandro Tonali è qualcosa di inimitabile per un difensore centrale.

Dimarco, il messaggio di Spalletti in conferenza stampa

ELOGI – Luciano Spalletti ha elogiato Dimarco: «Si possono fare elogi a tutti, perché tutti hanno fatto vedere giocate in velocità e di qualità. Tutti hanno fatto rincorse a perdifiato per ricomporre la fase difensiva, facendo vedere di essere disponibili. Dimarco? È dentro questo ragionamento di squadra, che vuol dire collettivo forte, poi quel piede lì ce l’hanno in pochi. Serve l’intuizione per capire quando è il momento di cambiare gioco ma anche il piede per farlo e lui ce l’ha».