Il Bayern Monaco conferma un forfait a pochi minuti dall’Augsburg!

Il Bayern Monaco tra poco, alle 20.30, scenderà in campo in Bundesliga contro l’Augsburg. Il club bavarese, dopo aver dato le formazioni ufficiali, ha annunciato un forfait.

CONFERME – Il Bayern Monaco gioca 24 ore prima dell’Inter, che domani sarà ospite sul campo del Parma allo Stadio Ennio Tardini (vedi ultime sulla formazione). La squadra bavarese che ha visto il rientro in rosa di Kim, Goretska e Raphael Guerreiro, conferma e annuncia un forfait per la partita che sta iniziando: si tratta dell’ex Juventus Kingsley Coman. Niente da fare: il francese, che si era infortunato dopo la sfida contro il St.Pauli, non giocherà questa sera e rischia dunque anche per il match contro l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Bayern Monaco, Coman rischia di non esserci contro l’Inter

FUORI – In casa Bayern, quindi, si aggiunge un altro infortunio dopo quelli in difesa di Upamecano, Davies, Ito e Neuer. Coman è in dubbio per la partita contro l’Inter. Oggi il Bayern Monaco va a caccia dei tre punti per confermare il proprio primato e andare momentaneamente a più nove sul Bayer Leverkusen primo inseguitore. La squadra bavarese, appunto martedì 8, ospiterà poi l’Inter in Champions League. La sfida di ritorno è prevista per il 16.