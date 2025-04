ESCLUSIVA IN – Taremi, parla Shiralizadeh (Tasnim News): «Priorità Inter ma addio possibile! Preferenza Serie A»

Taremi sta avendo qualche difficoltà nella sua prima stagione all’Inter. La redazione di Inter-News.it ha intervistato il collega iraniano Hatam Shiralizadeh dell’emittente Tasnim News, molto vicino alle questione legate all’attaccante nerazzurro.

Hatam Shiralizadeh, cosa pensi della prima stagione di Taremi in Italia?

Mehdi Taremi non sta facendo male in questa sua prima stagione all’Inter. Lui sta sperimentando un campionato e una cultura calcistica nuovi, considerando il minutaggio che gli è stato concesso. Ho la sensazione, e vale per tanti tifosi dell’Inter, che dobbiamo ancora vedere il vero potenziale di Taremi nel club, in base alla mia percezione delle sue capacità e al minutaggio che ha avuto.

Cosa pensi che abbia frenato un po’ Taremi? La concorrenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ci sono stati alcuni problemi di ambientamento con Milano o la squadra?

Taremi sta convivendo con alcuni infortuni (tuttora è infortunato, ndr) da quando è arrivato all’Inter, ma si è sempre messo a disposizione della squadra e di Inzaghi. È importante riconoscere che competere con attaccanti di fama mondiale come Lautaro Martinez e Thuram, che si sono già affermati all’Inter, rappresenta una sfida per qualsiasi avanzamento di carriera. Adattarsi a una nuova cultura, a una nuova lingua e alla filosofia di allenamento di un grande allenatore come Simone Inzaghi non è un compito facile, ma Mehdi ha fatto del suo meglio per ridurre al minimo queste difficoltà. Credo che se si concentrasse di più, acquistando maggior sicurezza in area di rigore e migliorando i suoi tocchi finali, potrebbe diventare un giocatore più efficace per l’Inter.

Futuro Taremi: in estate potrebbero aprirsi altri scenari all’Inter

Secondo te, Taremi potrebbe lasciare il club in estate?

Può succedere di tutto. Se Simone Inzaghi e Oaktree vorranno continuare a lavorare con lui, Mehdi rimarrà sicuramente all’Inter perché la società e i tifosi sono la sua priorità assoluta. Considerata la politica aziendale della proprietà del club, è possibile, comunque, che possa lasciare la prossima estate. Ma Mehdi è un combattente. Non rinuncerà a dimostrare il suo valore e a mettere in mostra le sue capacità.

Se Taremi dovesse lasciare l’Inter, lo farebbe per una squadra straniera o potrebbe rimanere in Italia?

Per quanto ne so, se decidesse di lasciare l’Inter, preferirebbe continuare la sua carriera in Italia. Tuttavia, ha altre opzioni a disposizione. In passato ha ricevuto offerte da club inglesi, tedeschi, francesi e spagnoli, ma per lui era più interessante giocare in Serie A per una squadra come l’Inter.

Si ringrazia Hatam Shiralizadeh per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.