Infortunio Musiala, salta Bayern Monaco-Inter? La risposta definitiva

A pochi giorni di distanza dalla sfida tra Bayern Monaco e Inter in programma martedì 8 aprile, i bavaresi devono fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Dopo aver perso nelle scorse settimane elementi chiave come Hiroki Ito, Alphonso Davies, Manuel Neuer e Dayot Upamecano, arriva anche la tegola legata a Jamal Musiala. Di lui ha parlato Max Eberl, Direttore Sportivo del club.

CONTRO L’INTER – Il trequartista classe 2003 si è fermato nel secondo tempo della sfida di Bundesliga contro l’Augsburg, vinta 3-1 dai bavaresi. Al 54’, Musiala si è improvvisamente accasciato a terra per un problema muscolare alla gamba sinistra. Non ha nemmeno provato a proseguire: ha chiesto immediatamente l’intervento dei sanitari, che lo hanno aiutato a uscire dal campo visibilmente dolorante. A gettare ulteriore sconforto è stato il direttore sportivo Max Eberl, che ha commentato così: «Purtroppo l’infortunio di Jamal non promette nulla di buono. Salta l’Inter? Sì». Nei prossimi giorni Musiala si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare con esattezza l’entità del danno, ma la sua assenza per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi è ormai certa.

Musiala effetto sorpresa del Bayern Monaco: salta l’Inter!

SENZA IL FANTASISTA – Un’assenza pesantissima per Vincent Kompany, che perde così la sua fonte principale di fantasia e imprevedibilità offensiva, proprio nel momento clou della stagione. Con una difesa decimata e l’attacco orfano di Musiala, il Bayern Monaco si presenterà all’appuntamento europeo in piena emergenza. Toccherà a Sané, Kane e Muller caricarsi la squadra sulle spalle.