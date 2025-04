Luis Henrique al Mondiale per club? Inter al lavoro: il prezzo – CdS

L’Inter lavora per limare la distanza con il Marsiglia per quanto riguarda il talentuoso Luis Henrique. Il brasiliano piace alla dirigenza interista, che se lo vorrebbe portare al Mondiale per Club.

OBIETTIVO – L’Inter ha rotto gli indugi: Luis Henrique è un chiaro obiettivo di mercato. Il talento brasiliano, 23 anni, è sbocciato in questa stagione sotto la guida tecnica dell’italiano Roberto De Zerbi al Marsiglia. Nove gol e sette assist per lui, con l’ex tecnico di Sassuolo e Brighton che lo ha spostato da ala sinistra ad esterno destro tutta fascia. Il brasiliano ex Botafogo sta brillando, ecco perché tanti importanti club europei lo stanno corteggiando. L’Inter è in pole. Al momento, c’è da limare una certa distanza con l’OM che lo valuta almeno 30 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe spendere massimo 25. Si tratta.

Luis Henrique e l’idea dell’Inter di portarlo negli States

IDEA – Intanto, mercoledì, durante Milan-Inter, il DS del Marsiglia Mehdi Benatia è stato avvisato a San Siro, così come Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, prossima rivale dell’Inter in Champions League e anche sul mercato per lo stesso Luis Henrique. Il brasiliano sarebbe un ottimo profilo per l’Inter. Infatti, potrà essere una validissima alternativa a Denzel Dumfries a destra nel ruolo di laterale tutta fascia, ma allo stesso tempo potrebbe permettere a Simone Inzaghi di cambiare modulo e trovare più soluzioni. L’idea del club è quella di chiudere entro maggio, per poi consegnarlo all’allenatore per il Mondiale per Club.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno