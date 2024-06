Dumfries VS Theo Hernandez, il duello in Olanda-Francia – TS

Questa sera alle ore 21 ci sarà Olanda-Francia, partita che vale per la seconda giornata degli Europei per entrambe le squadre. In campo saranno regolarmente titolari Denzel Dumfries e Theo Hernandez, Tuttosport esalta la sfida.

SFIDA – Denzel Dumfries VS Theo Hernandez è un duello infinito, che continua anche a distanza rispetto a Milano. Non solo a San Siro, anche in Germania i due si incontreranno con le maglie delle nazionali. Alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lipsia si giocherà Olanda–Francia, che può valere il primo posto del gruppo D degli Europei. L’ultimo duello ha visto vincere l’esterno dell’Inter, che ha festeggiato lo Scudetto della seconda stella a ridosso della sua espulsione proprio per una reazione nei confronti del terzino del Milan, espulso anche lui. I due non si amano affatto e rappresentano al 100% la rivalità sportiva del derby di Milano. Stasera sarà l’occasione per un nuovo capitolo di una faida che non avrà mai fine.

fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara