Milan-Inter, il quarto derby di cinque sia quello dove invertire il trend

Milan-Inter apre un nuovo capitolo dei derby di Milano, quelli validi per le semifinali di Coppa Italia. Stasera l’andata alle ore 21: è il quarto incrocio in stagione fra le due squadre, con la necessità di lasciare alle spalle i tre precedenti.

SUPERARE L’OSTACOLO – Per l’Inter di questa stagione, che ha vinto contro avversari quotatissimi, c’è una macchia da cancellare: i derby col Milan. Una delle rarissime sbavature finora, perché su tre stracittadine non è arrivato nemmeno un successo. Non solo: la terza sconfitta su tre è stata evitata solo nel recupero, fra pali e rigore negato. E le due partite perse sono arrivate a loro volta allo scadere, fra cui la finale di Supercoppa Italiana. Questo derby è “solo” il primo round, perché poi ci sarà il ritorno fra tre settimane, ma bisogna rimettere a posto le cose. Anche per ribadire una superiorità che si è vista in campo ma non nei risultati.

Milan-Inter, attacco quasi a secco ma Inzaghi spera

DEFINITIVO LANCIO – Per Milan-Inter non ci sarà capitan Lautaro Martinez, che ha alzato bandiera bianca ieri sera. Con Marcus Thuram non al 100% (ma dovrebbe farcela) e Mehdi Taremi fuori, Simone Inzaghi resta con poche opzioni. Se il francese dovesse dare garanzie toccherà a lui con Marko Arnautovic, che sta dando il colpo di coda ed è forse la punta più in forma (paradosso), altrimenti toccherà per forza di cose a Joaquin Correa. Poi i soliti indisponibili, con la novità in porta di Josep Martinez per Yann Sommer. Nel Milan Sérgio Conceiçao dovrebbe rilanciare Rafael Leao, ancora una volta in panchina tre giorni fa a Napoli. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Milan-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.