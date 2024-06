Scaloni: «Lautaro Martinez e Alvarez? Equilibrio! Loro capiscono»

Scaloni ha parlato sia di Lautaro Martinez che di Julian Alvarez in conferenza stampa. Il CT dell’Argentina sulla possibilità di vederli insieme.

EQUILIBRIO – L’Argentina ha portato a casa i primi tre punti della sua Copa America, battendo il Canada per 2-0. Il CT Lionel Scaloni, in conferenza stampa, si esprime così davanti ai colleghi: «Cerchiamo l’equilibrio, siamo una squadra che ne ha bisogno. Chi non vorrebbe che tutti giocassero in attacco? Fa male che Lautaro (Martínez) e Julián (Álvarez) non giochino insieme, loro lo capiscono perfettamente, ma noi vogliamo così. Come aspetto negativo ho le situazioni che hanno generato e poi concretizzare, poi le analizzeremo nel dettaglio». Poi Scaloni conclude scherzando: «Tutta la coppa sarà così, ragazzi. Speriamo fino alla finale; se non succede nulla di strano sarà la vostra domanda in tutte le conferenze stampa».

Lautaro Martinez e Alvarez: Scaloni al momento dice “solo uno”

GOL INSIEME – L’Argentina ha messo sotto il Canada vincendo grazie ai gol delle sue due punte. Ad aprire Julian Alvarez e poi Lautaro Martinez, subentrato proprio all’attaccante del Manchester City, ha messo la ciliegina sulla torta. Per la prima i due hanno trovato il gol nella stessa partita. Julian Alvarez è salito a quota nove con la maglia dell’Argentina; mentre il capitano dell’Inter ha toccato quota 24. Nel prossimo match, l’Albiceleste campione del Mondo se la vedrà contro il Cile di Alexis Sanchez.