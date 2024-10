Tacchinardi perentorio: «L’Inter non è più quella dell’anno scorso!»

Tacchinardi perentorio sull’Inter, che ha pareggiato 4-4 contro la Juventus dopo un derby d’Italia pazzo. L’ex bianconero netto sui nerazzurri.

UN’ALTRA SQUADRA – Alessio Tacchinardi, ospite negli studi di Pressing su Canale 5, ha commentato il pareggio 4-4 nel derby d’Italia: «Partita intensa finalmente, tante belle cose ma anche tanti difetti in fase difensiva. Più da recriminare l’Inter che ha avuto diverse palle-gol per fare il quinto gol. La squadra di Inzaghi non è la stessa squadra dell’anno scorso al livello difensivo e la Juventus ha un grandissimo allenatore che ha tanta personalità. Ma non è più quella dell’anno scorso. Un allenatore come Inzaghi va a casa arrabbiato, stessa cosa Thiago Motta. Dalla difesa dell’Inter non passava uno spillo, il primo gol l’Inter dell’anno scorso non lo prende mai».