Ordine: «Per l’Inter mezza sconfitta, per la Juventus mezza vittoria»

A commentare Inter-Juventus anche Franco Ordine. Il giornalista, di fede rossonera, ha commentato a suo modo il pareggio di San Siro

SINTESI – Franco Ordine, in collegamento su Pressing, dice la sua sul match di San Siro finito 4-4: «Guardando le facce secondo me la sintesi è questa: per l’Inter è una mezza sconfitta e per la Juventus una mezza vittoria. Avevamo alcune certezze che la difesa della Juventus fosse una certezza e invece abbiamo visto che non è così, e che l’Inter potesse macinare punti invece no. Ultime due cose: non si può pensare che l’Inter senza Calhanoglu non possa giocare a pallone e soprattutto Thiago Motta a qualche parente in alto se uno toglie Vlahovic sul 4-3».