Proto: «Inzaghi un genio! Con l’Inter manca ultimo step»

Silvio Proto in un’intervista ha parlato di Simone Inzaghi suo ex allenatore ai tempi della Lazio. L’ex portiere della Lazio ha elogiato l’attuale tecnico nerazzurro per la conquista di questo scudetto. Ne ha parlato su Gianlucadimarzio.com.

IL MIGLIORE – Silvio Proto ha elogiato così il suo ex allenatore: «Mi aspettavo mister Inzaghi a questi livelli. Innanzitutto di lui mi ha colpito il suo approccio nel preparare una partita. Nel dialogo pre-partita già sa quello che succederà durante la gara e offre ai suoi giocatori le soluzioni migliori per vincere. È uno scacchista che ha la meglio sull’avversario dall’inizio. Sa sempre chi mettere tra i titolari e chi invece far partire dalla panchina. Quello che colpisce maggiormente è che quasi sempre ha ragione, come dimostrano i suoi cambi che alla fine risultano sempre decisivi. Ricordo che ogni volta che faceva entrare Felipe Caicedo lui poi faceva gol. Tatticamente Simone è un genio oltre a essere un persona straordinaria. È molto vicino alla squadra e le trasmette tantissima autostima. È l’allenatore da cui ho imparato di più tatticamente ed è stato davvero un piacere lavorare con lui».

Grandi elogi per Inzaghi, ora manca ultimo step

PER LA CRESCITA – Proto parla di quello che potrebbe essere secondo lui l’ultimo step per la crescita di Inzaghi: «Penso che debba ancora fare lo step in Champions League, gli manca solo vincere quella coppa lì. Ma quello che ha raggiunto è davvero tanta roba per un allenatore così giovane. Avendo smesso di giocare non molto tempo fa poi conosce bene quello di cui hanno bisogno i calciatori. Io prima che andasse all’Inter sapevo subito che avrebbe sfondato a Milano. E poi bisogna essere onesti, i nerazzurri erano superiori al Milan nell’anno dello Scudetto dei rossoneri. Incredibilmente poi, la squadra che ha messo più in difficoltà il Manchester City negli ultimi 4-5 anni è stata proprio la sua Inter in finale di Champions. Detto ciò, fa già parte dei migliori tecnici al mondo. Per me è nella top 5 mondiale e con il suo potenziale ha tutto per arrivare nei primi tre».

