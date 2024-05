Milan, Pioli saluta con un’altra figuraccia! Salernitana in rimonta

Il Milan conclude il campionato di Serie A 2023-24 con l’ultima figuraccia, il pareggio in casa 3-3 contro la Salernitana già retrocessa.

IN RIMONTA – Serata amara per il Milan che, davanti al proprio pubblico a San Siro, subisce una clamorosa rimonta dalla Salernitana, finendo con un deludente 3-3. Una partita che sembrava ormai chiusa, con i rossoneri in vantaggio di tre gol, si è trasformata in un incubo nella seconda metà della gara.

Milan, Pioli saluta con l’ultima figuraccia

ESPERIENZA FINITA – Nell’ultima giornata di Serie Ala Salernitana costringe i rossoneri al 3-3 alla fine di un match a due facce. Al Meazza nel primo tempo va in scena un monologo dei padroni di casa. Un’uscita sbagliata di Fiorillo regala a Leao al ventiduesimo la palla dell’1-0, poi Giroud al ventisettesimo minuto raddoppia con una bella girata in area. Nella ripresa poi Simy accorcia le distanze al sessantaquattresimo, Calabria segna di testa. Quando tutto sembrava ormai finito, in due minuti dall’87’ all’89’ Sambia e Simy firmano la rimonta approfittando di un finale distratto della difesa rossonera.