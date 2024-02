Pedullà: «Pavard come Paramatti? Rosicamento di un tuttologo!»

Pedullà promuove l’acquisto di Benjamin Pavard e attacca chi lo ha paragonato all’ex difensore Michele Paramatti. Che frecciata!

ALTRO CHE PARAMATTI − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà dissa a favore di Benji l’interista: «Benjamin Pavard ha confermato, ancora una volta, di valere il pesante investimento (circa 30 milioni) fatto per regalarlo a Simone Inzaghi. Eppure in quei giorni della scorsa estate, quando il Bayern stava cedendo al pressing dell’Inter, un presunto tuttologo lo aveva bollato come un acquisto inutile. Inconcludente, assurdo, praticamente ridicolo. E siccome il Nostro soffre di rosicamento acuto quando non si tratta dei suoi “pupilli” della panchina, la critica ha rasentato l’offesa, al punto da paragonare Pavard a Michele Paramatti. Dignitosissimo difensore del Bologna che fu. A parte che i paralleli tra due epoche diverse del calcio non hanno motivo di esistere. E lo sanno anche i neonati, quella sortita aveva soltanto il desiderio di ridicolizzare un’operazione fantastica. I fatti lo hanno dimostrato. L’Inter si gode un affare cercato, sentito, voluto e concretizzatosi in poche settimane».