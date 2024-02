Zazzaroni ritratta: «Pavard come Paramatti? Mai detto! Inter e Juventus abisso»

La settimana scorsa Zazzaroni aveva criticato Pavard e oggi torna sull’argomento, contestando alcune ricostruzioni. Dopo Inter-Juventus, il direttore del Corriere dello Sport ammette la differenza di valori fra le due squadre.

LA SMENTITA – In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, Ivan Zazzaroni si lamenta per una cosa vecchia di una settimana fa: «Io non ho mai paragonato Benjamin Pavard a Michele Paramatti. Io ho detto, semplicemente, la scorsa settimana che mi ricordavo nell’epoca del Bologna di Roberto Baggio che si diceva che il migliore fosse Paramatti. Chiaramente qualche analfabeta ha ripreso sui siti dicendo di Pavard. Migliore in campo stasera? Hakan Calhanoglu, su tutti. A Pavard gli do 7, Calhanoglu 8,5 perché la differenza l’ha fatta tutta lui. Inter-Juventus? C’era un abisso tra le due squadre, invece all’andata dove le due squadre non si volevano fare del male la differenza non si è notata tanto».