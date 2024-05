Lautaro Martinez, tra rinnovo e futuro. Un appuntamento in agenda con l’Inter

Lautaro Martinez vuole l’Inter e viceversa. Questo amore che ha portato alla seconda stella però deve essere marchiato con una firma: ad oggi c’è ancora distanza tra le parti. Ma sarà una settimana ricca di appuntamenti.

VOGLIA – Mentre si va a definire la situazione societaria con l’Inter che è passata da pochi giorni nelle mani di Oaktree, i nerazzurri lavorano anche sul lato rinnovi. Se da un lato in sede Inter si parlerà spesso di conti e di gestione patrimoniale, dall’altro lato Beppe Marotta continua a discutere con l’entourage di Lautaro Martinez per mettere tutto bianco su nero. Entrambe le parti hanno spesso sottolineato come si voglia continuare insieme. A questo piacere però si deve aggiungere la distanza – ancora non colmata – tra la richiesta dell’argentino e la proposta fatta dall’Inter.

Lautaro Martinez chiede: l’Inter vuole rispondere

RICHIESTA – La richiesta fatta da Lautaro Martinez – che va in scadenza nel 2026 – è nota a tutti. L’argentino chiede un adeguamento di contratto sui dieci milioni. Una cifra che l’Inter considera difficile a cui arrivare ma che potrebbe essere raggirata con l’aggiunta di bonus per l’attaccante così che possa arrivare alla cifra richiesta. Settimana prossima, inoltre, ci sarà un appuntamento tra le parti così da discutere bene sul futuro in nerazzurro. Lo stesso Camano, agente dell’argentino, a TeleLombardia ha spiegato che è una grande emozione per i due lavorare al rinnovo con due anni di anticipo.