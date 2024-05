Sarri: «Inter, situazione particolare! Ma centrocampo top in Europa»

Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio, ha detto la sua sia sulla situazione societaria dell’Inter che sul lavoro di Simone Inzaghi.

SOCIETÀ E CAMPO − Maurizio Sarri, intervistato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, ha detto la sua anche sulla questione societaria dell’Inter e non solo: «Il Napoli dopo l’Inter era la squadra tecnicamente più forte. Oaktree e la vicenda Zhang? Ho seguito poco, siamo in un’era in cui il calcio, a volte ho detto che mi piace stare in quelle società dove c’è una faccia come proprietario, altrimenti ti trovi in situazioni di questo tipo. Quella dell’Inter situazione particolare, ma bisognerà farci un’abitudine, il calcio moderno sta diventando questo. Inzaghi? Stagione di grande livello, lo scorso anno la finale di Champions, quest’anno hanno vinto il campionato praticamente nel girone di andata. L’Inter ha uno dei centrocampi più forte d’Europa, non d’Italia. Non so se la squadra rimane questa ma partiranno con un passo davanti a tutti».