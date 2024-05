Impallomeni: «Inter, parole Oaktree chiare. Tutto in mano a Marotta»

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato anche di Beppe Marotta dopo il comunicato di Oaktree sull’Inter.

INTER – Queste le parole di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, a Maracanà, in onda su TMW Radio, dopo l’ufficialità del passaggio dell’Inter ad Oaktree. «Che ne penso? Le dichiarazioni di Oaktree sono senza equivoci. Ci deve essere serenità nel tifo interista. Mi sembra di capire che Zhang non fosse così centrale negli ultimi due anni. Per me è tutto in mano a Marotta, che manterrà il livello attuale e saprà anche nel caso fare nuove plusvalenze come successo negli anni scorsi per alimentare il proprio mercato».