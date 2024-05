Inter a Oaktree, quale mercato? Una tendenza già chiara – Sky

L’Inter è di Oaktree. Il fondo americano, che ha comunicato di voler gestire la società nerazzurra non per breve tempo, continuerà a garantire un ruolo di primo piano a Marotta e Ausilio nelle scelte sportive. A cominciare dal mercato, con Sky Sport 24 che dà le prime indicazioni.

IL PUNTO – L’Inter passa a Oaktree, ma la realtà futura non pare essere funesta come paventato da alcuni. La squadra nerazzurra sarà gestita dal fondo americano per più stagioni, secondo una politica all’insegna della stabilità e della volontà di continuare a vincere. In questo scenario, la decisione chiave è stata quella di garantire la continuità della dirigenza che ha portato alla catena di successi degli ultimi anni, con al vertice le figure di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

L’Inter di Oaktree non cambierà le ambizioni: obiettivo rinnovi

QUESTIONI CONTRATTUALI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, la priorità di Oaktree è quello di assicurare a Marotta e Ausilio di continuare a perseguire le proprie politiche in materia di calciomercato in entrata e in uscita. Ciò significa porre l’accento su due aspetti: «Effettuare investimenti mirati, come avvenuto sotto la gestione di Steven Zhang, e proteggere i propri asset, come Nicolò Barella e Lautaro Martínez». Affinché ciò avvenga, chiaramente, sarà necessario non esimersi da alcuni sacrifici di natura economica essenziali per assicurare la continuità desiderata.