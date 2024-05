Inter, nuova opportunità sul mercato? Uno scomodo avversario si libera!

I riflettori sul mercato per l’Inter non si spengono mai. Una recente e ‘antipatica’ conoscenza in Europa si libera. Giuseppe Marotta potrebbe essere pronto a un nuovo colpo di mercato? Ecco gli ultimi dettagli.

INTERESSE – L’intricata situazione proprietaria dell’Inter, che coinvolge l’ormai ex Presidente Steven Zhang e il nuovo fondo proprietario Oaktree, negli ultimi giorni hanno distolto l’attenzione dal mercato. Ma i riflettori sui profili che potrebbero solleticare l’interesse della dirigenza nerazzurra per la prossima estate si sono accesi già da tempo e continueranno ad esserlo fino alla fine della finestra estiva di trattative. A facilitare le suggestioni sono anche le voci su una serie di calciatori destinati a lasciare i propri club da svincolati al termine della stagione. Soprattutto considerando il modus operandi di Giuseppe Marotta e del suo braccio destro Piero Ausilio, solitamente particolarmente ingolositi dai colpi a parametro zero. Tant’è che la dirigenza nerazzurra ne ha già messi in cantiere due da svariati mesi.

Da ‘nemici’ ad amici? Un nuovo nome interessante per l’Inter

NUOVA CHANCE – Proprio guardando in quest’ottica al calcio estero, per l’Inter potrebbe aprirsi una nuova opportunità sul mercato. Una chance, però, che potrebbe scontrarsi con la recente e, purtroppo, antipatica storia sul campo. Il calciatore in questione, infatti, è Memphis Depay, che pochi mesi fa con la maglia dell’Atletico Madrid ha distrutto il sogno Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi. L’attaccante olandese – come ha spiegato anche Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter – a fine stagione lascerà la squadra di Diego Simeone da svincolato. Il contratto di Depay non verrà automaticamente prorogato di un anno e, dunque, il calciatore potrà scegliere liberamente una nuova meta.

OPPORTUNITÀ – Analizzando la situazione non è completamente da escludere che Giuseppe Marotta non possa interessarsi all’opportunità Depay. D’altronde, è risaputo che l’Inter nel corso della sessione estiva di mercato avrà bisogno di rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Puntare su un giocatore d’esperienza come l’olandese potrebbe rivelarsi interessante, soprattutto con la chance di ottenerlo a parametro zero. Il classe 1994 è diventato una figura ampiamente antipatica agli occhi dei tifosi dell’Inter dopo il gol rifilato all’87’ al ritorno degli ottavi a Madrid. Chissà che le cose non possano cambiare nel giro di pochi mesi.