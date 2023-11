Cauet: «Inter brava a non sacrificare Lautaro Martinez! I tifosi…»

Fra l’Inter e Lautaro Martinez c’è aria di rinnovo. Kevin Cauet, figlio dell’ex nerazzurro Benoit, parla del capitano della squadra di Simone Inzaghi.

MERITO – Kevin Cauet dice la sua sul rapporto fra l’Inter, Lautaro Martinez e i tifosi nerazzurri. L’allenatore, legato anche al mondo interista, interviene nella trasmissione di Radio Sportiva: «A differenza degli anni precedenti Lautaro Martinez ha trovato una continuità. Lui è un leader per questa squadra, non solo per la fascia ma anche per le prestazioni. È un trascinatore ed è un giocatore che fa la differenza. Quando in una squadra hai un calciatore di questo rendimento sicuramente tutti i compagni ne risentono ed è una forza in più. Bisogna dare grande merito alla società che ha avuto anche la pazienza di non avere la fretta, nonostante certe necessità economiche, di sacrificarlo. Molti anni fa la situazione era diversa: se facevano nomi di altri club c’era la possibilità di vedere i giocatori partire. Invece Lautaro Martinez ha dimostrato sempre di voler rimanere. Secondo me c’è dietro un lavoro da sottolineare perché l’Inter ha sempre avuto una grande storia e quello ha contato tanto. Javier Zanetti sicuramente ha aiutato molto nelle negoziazioni. È un matrimonio felice e anche per il tifoso è bello avere un calciatore su cui puoi contare. Soprattutto perché ormai viviamo in un calcio in cui ci sono sempre meno capitani ed è più complesso identificarsi. Invece in questo caso il tifoso ha lui e non solo, perché ce ne sono anche altri nell’Inter».