Inter, ora arriva il bello: dopo l’Atalanta altri scontri diretti! Momento chiave

Ora il periodo più difficile per l’Inter? In realtà è già iniziato. Simone Inzaghi e la sua squadra sono già dentro quello che è il momento più delicato e probabilmente il primo momento chiave della stagione. Alla ripresa del campionato il momento della verità.

MOMENTO CHIAVE – Che l’Inter è la favorita per lo scudetto 2023-2024 lo sentiremo ancora ripetere per tanto tempo. Il bel gioco della squadra allenata da Simone Inzaghi è ormai agli occhi di tutti, la consapevolezza nei propri mezzi e la concentrazione nei novanta minuti, senza ricadere più degli svarioni degli anni passati e ripetuti, a tratti, anche in questa stagione (vedi Sassuolo e Bologna). L’Inter lavora per diventare una macchina perfetta e, infortuni permettendo (ultimo Alessandro Bastoni in ordine cronologico con Hakan Calhanoglu che non preoccupa particolarmente), la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. Ma ora si entra nel vivo della stagione, anche se il momento più difficile è già cominciato dalla partita vinta con merito contro l’Atalanta. La terza degli scontri diretti in questa stagione dopo Milan e Roma (consideriamo anche la Fiorentina). La sosta per le Nazionali permette alla squadra di “riposare” prima di ripartire alla grande subito con la sfida in casa della Juventus per lo scontro diretto: prima contro seconda.

TOUR DE FORCE PRIMA DEL 2024

Da qui al 31 dicembre, saranno ben nove gli impegni dell’Inter prima del nuovo anno. Oltre la sfida in casa della Juventus in programma domenica 26 novembre, la squadra allenata da Inzaghi volerà a Napoli contro gli azzurri di Walter Mazzarri (3 dicembre, quindi dopo i bianconeri e nel mezzo anche la trasferta a Lisbona col Benfica il 29 novembre). Infine all’Olimpico contro la Lazio (17 dicembre), passando per le due sfide casalinghe con Udinese e Real Sociedad. A proposito di Champions League, la questione qualificazione fortunatamente è già messa al sicuro. Ma il primo posto del girone, soprattutto in questa stagione, potrebbe valere doppio in ottica sorteggi. Si chiude l’anno con tre partite non da sottovalutare contro Bologna in Coppa Italia (tra le rivelazione della stagione), poi Lecce e Genoa in campionato. Insomma, l’Inter è nel pieno del primo vero momento difficile (o chiave) della stagione, e la squadra lo sa. Probabilmente la vera forza quest’anno sta proprio tutta qui. La particolarità, però, sarà legata al numero di partite delicate che i nerazzurri affronteranno fuori casa: cinque su nove (tre di questi saranno scontri diretti).