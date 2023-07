Bucchioni: «L’Inter ha una tagliola non da poco, Zhang decida»

Bucchioni non è positivo nei confronti della gestione societaria dell’Inter da parte della famiglia Zhang. Nell’edizione di stamattina di Microfono Aperto, su Radio Sportiva, il giornalista critica il dover sempre reperire risorse dalle cessioni.

PROPRIETÀ DISCUTIBILE – La critica di Enzo Bucchioni: «È chiaro ed evidente che l’Inter ha un debito di circa ottocento milioni, che è stato coperto da un mutuo. Ha dato in garanzia la società, come quando hai un mutuo sulla casa con la banca. La dai in garanzia per vent’anni, se non la paghi te la portano via. L’Inter sta facendo la stessa cosa: Steven Zhang si è fatto prestare i soldi da un fondo, al quale deve rendere la rata periodica ogni anno, per questo deve fare mercato in attivo. La proprietà non può immettere risorse, questa è una tagliola non da poco. I dirigenti sono bravi a costruire una squadra che riesce ad arrivare in finale di Champions League ed essere competitiva, avendo vinto lo scudetto due anni fa. È sempre una situazione borderline, se Zhang non dovesse rendere i soldi come Yonghong Li l’Inter sarà portata via da un fondo d’investimento. Se dovesse peggiorare la situazione non so lo scenario: si parla della vendita dell’Inter perché Zhang prima o poi dovrà mettersi al riparo».