Onana-Manchester United, giorni cruciali. La situazione

Saranno giorni cruciali per il Manchester United per trovare un accordo con l’Inter per il portiere camerunense Andre Onana.

GIORNI CRUCIALI – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su CaughtOffside, come da lui riferito negli ultimi giorni, mercoledì, cioè oggi, e giovedì saranno i giorni cruciali per il Manchester United per raggiungere un accordo con l’Inter per Andre Onana.

PROPOSTA FINALE – I Red Devils invieranno dunque la propria proposta finale al club nerazzurro e le società avranno bisogno di un po’ di tempo per discutere la struttura finale dell’intesa.

GIORNI IMPORTANTI – Per quel che concerne il portiere, il camerunense è pronto a firmare il proprio contratto con il club inglese. Si attendono quindi solo le due società e saranno importanti questi due giorni.

Fonte: Fabrizio Romano – CaughtOffside.substack.com