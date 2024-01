Monza-Inter, la probabile formazione: c’è un cambio per Inzaghi

Simone Inzaghi potrebbe effettuare un solo cambio nell’undici in campo dal 1′ per Monza-Inter, partita valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A, in programma domani sabato 13 gennaio alle ore 20.45. La probabile formazione nerazzurra.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Simone Inzaghi potrebbe cambiare solo un giocatore per Monza-Inter, match valido per il ventesimo turno del campionato di Serie A, rispetto alla formazione iniziale della squadra nerazzurra per Inter-Verona. L’unico cambio dovrebbe essere a centrocampo sulla fascia sinistra, dove Federico Dimarco dovrebbe prendere il posto di Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Fonte: SportItalia.com