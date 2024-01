All’Inter ora serve che Dimarco e Dumfries tornino a spingere

L’Inter ha passato un periodo senza i suoi esterni titolari. Dimarco e Dumfries però col Monza possono tornare entrambi sulle rispettive fasce. E devono tornare a spingere.

PERIODO NON BRILLANTE – Si è molto parlato del calo di condizione dell’Inter nelle ultime partite. Un periodo in cui la squadra non è riuscita a spingere e controllare le partite come nei giorni migliori. Un periodo di fisiologica stanchezza, ma anche di infortuni. E se vogliamo semplificare, c’è un ruolo in particolare in cui l’Inter non ha trovato il rendimento che serve per performare al meglio: gli esterni.

ESTERNI ASSENTI – Dimarco e Dumfries infatti si sono infortunati entrambi, privando Inzaghi di entrambi i suoi titolari sulle fasce. L’olandese è stato assente dalla sfida con l’Udinese, il nove dicembre, ed è tornato titolare col Verona, quando è apparso comprensibilmente ancora in rodaggio. Il mancino invece si è fermato da Inter-Lecce del ventitré dicembre. Assenze non da poco vista la loro importanza per la manovra offensiva. Un impatto che i loro sostituti non hanno. Per ritrovare la miglior Inter nelle prossime uscite quindi serve in primis che loro due ritornino ai loro livelli migliori.

RITORNO DA TITOLARI – Il contributo degli esterni alla manovra di Inzaghi non è marginale. Con e senza palla, nella costruzione e nella finalizzazione. Ritrovare i titolari è il primo passo per rivedere la vera Inter. Poi serviranno minuti di campo per smaltire la ruggine dell’assenza. Dumfries e Dimarco non giocano insieme titolari da Napoli-Inter. Era il tre dicembre, e sono passate cinque gare di Serie A da allora. Col Monza ricomincia il loro percorso.