Inzaghi: «Inter, terrei tutti! Oggi chiuso grande percorso»

Inzaghi ha chiuso la stagione stasera, adesso c’è subito da pensare alla prossima. Dopo Verona-Inter, l’allenatore ha dato le valutazioni su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi al termine di Verona-Inter: «Diciamo che chiudiamo stasera una stagione fantastica, da condividere con tutti quanti. Penso alla nostra società, ai calciatori, allo staff: ci hanno aiutato, sono stati fantastici. A chi dedico il premio ricevuto prima della partita? Sicuramente al mio staff, sono tante persone. Da anni cerchiamo di far andare le cose nel migliore dei modi, ci conosciamo da tanti anni. Giusto condividerlo con loro, così come con la società, i giocatori e i nostri tifosi».

Da Inzaghi niente voti all’Inter ma tante dediche



I GIUDIZI – Inzaghi va sui voti: «Sono stati strepitosi. Non mi va di dare numeri: sono stati bravissimi. Abbiamo fatto un grande cammino, vincendo il campionato con cinque giornate d’anticipo. Si conclude oggi il lavoro iniziato il 13 luglio, è stato un percorso meraviglioso. Ho detto più di una volta che quesi ventitré giocatori li vorrei tutti quanti con me. Chi per più minuti chi per meno mi ha dato un grandissimo contributo, che sia una partita ufficiale o un allenamento. Poi in partita hanno avuto tutti grandissime emozioni, chiudiamo con ventinove vittorie in trentotto partite. Volevamo la trentesima, non ci siamo riusciti ma va bene così. Dedica alla famiglia? È superfluo, sono la mia forza giornalmente. Il lavoro dovrei lasciarlo fuori, ma lo si porta a casa e ho sempre avuto un supporto da mia moglie, dai miei figli e dai miei genitori».