Agoume titolare, ma perde l’ultima: Siviglia KO col Barcellona

Finisce 1-2 Siviglia-Barcellona. Agoume gioca titolare, uscendo solamente nei minuti conclusivi di partita. Vince però la squadra di Xavi.

ULTIMA CON SCONFITTA − Siviglia-Barcellona chiude la stagione delle due squadre al Ramon Sanchez Pizjuan. Dal primo minuto in campo anche il proprietà Inter Lucien Agoume, centrocampista francese che nelle ultime partite si è guadagnato i gradi della titolarità. Parte forte la squadra di Xavi, che trova subito il gol con Lewandowski al 15′. Il Siviglia però vuole chiudere bene una stagione comunque molto travagliata e al 31′ En-Nesyri, che trova il tap-in sull’assist di Soumare. Nella ripresa, match sempre combattuto e al 59′ Fermin Lopez trova il gol del 2-1, che risulterà alla fine decisivo. Per l’interista ben 79′. Il francese ha poi lasciato il campo per Bueno. Finisce qui la stagione per la giovane mezzala, che in estate potrebbe lasciare definitivamente l’Inter per un’altra squadra.