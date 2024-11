Inter-Napoli, Inzaghi conserva un jolly: ecco la mossa preventiva!

In Inter-Napoli Simone Inzaghi opta per una mossa preventiva. Ecco chi è il jolly dell’allenatore nerazzurro e come avrà intenzione di sfruttarlo.

GRANDI EMOZIONI – Dopo il turno infrasettimanale di Champions League torna la Serie A e lo fa con un big match tutto da gustare. Inter-Napoli di domenica sera rende la dodicesima giornata di campionato particolarmente avvincente per tutti gli appassionati del calcio italiano. Le prime due della classifica si sfidano per contendersi la vetta in un match dalle grandi suggestioni, considerando i tanti ex che per l’occasione faranno visita a San Siro, tra campo e panchina. Per questo Simone Inzaghi ha da domare il fattore sentimentale e mentale dei suoi uomini, senza ovviamente trascurare la tattica e le scelte di formazione. Proprio su quest’ultimo punto spicca una decisione da non trascurare.

Inter-Napoli, una mossa chiara da parte di Inzaghi

LA DECISIONE – Uno dei ballottaggi più frequenti per Inzaghi è quello che riguarda la fascia destra, con l’incognita Denzel Dumfries-Matteo Darmian che si rinnova partita dopo partita. Per Inter-Napoli, però, la musica cambia, perché l’allenatore nerazzurro sembra convinto di lanciare titolare l’olandese e lasciare in panchina l’italiano. Il motivo è anche abbastanza semplice da capire: Darmian è un vero e proprio jolly che Inzaghi potrebbe voler, o dover, estrarre dal mazzo nel corso della partita. Con l’assenza di Carlos Augusto, ancora fuori per infortunio, il centrocampista italiano diventa l’unica alternativa a Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Nel secondo tempo, infatti, un cambio quasi certo potrebbe essere quello. In questo senso Inter-Arsenal dello scorso mercoledì diventa una conferma, considerando che Inzaghi ha utilizzato Darmian dal primo minuto proprio in quel ruolo. La mossa dell’allenatore piacentino sulla destro del campo è preventiva e influenza anche il lato opposto.