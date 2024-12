Inter-Como, De Vrij o Darmian: chi recupera? Probabile formazione

Inter-Como chiude la diciassettesima giornata di Serie A. Inzaghi ha praticamente le scelte obbligate in difesa e aspetta le ultime indicazioni da de Vrij e Darmian. La probabile formazione di Inter-Como.

ULTIME – Verso Inter-Como, partita in programma questa sera alle 20.45 (clicca QUI per saperne di più). Nerazzurri a caccia del successo per rispondere alle altre rivali, che nell’ultimo weekend pre-natalizio hanno vinte tutte: dall’Atalanta capolista fino alla Juventus inseguitrice, passando per Lazio e Napoli. Oggi dovrà fare lo stesso la squadra di Simone Inzaghi. A proposito del tecnico nerazzurro, è in attesa di ulteriori indicazioni da de Vrij e Darmian. Entrambi sono in dubbio, ma l’olandese, scrive il Corriere dello Sport, ha più chance di essere convocato e partire dalla panchina. Dunque, in difesa, scelte obbligate per Inzaghi con Bisseck a destra, Bastoni al centro e Carlos Augusto a sinistra. Palacios prima alternativa.

La probabile formazione di Inter-Como: Barella recupera ma parte fuori

PROBABILE – La buona notizia è il recupero di Nicolò Barella, dopo l’elongazione muscolare accusata all’Olimpico contro la Lazio appena una settimana fa. Ma, per evitare rischi, dovrebbe partire dalla panchina con Davide Frattesi pronto al suo posto. Per il resto, formazione fatta. Ai lati Dumfries con Dimarco, mentre in mezzo al campo rientrano i due veterani Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti, non si scappa dalla Thu-La, Thuram-Lautaro Martinez. La probabile formazione di Inter-Como:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.