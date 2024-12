Stramaccioni: «Inzaghi più libero, una priorità! Inter, uno dia di più»

Stramaccioni parla di Inzaghi e della sua crescita in questi anni all’Inter. Poi allo stesso tempo, esorta un giocatore a fare di più.

LIBERO DI TESTA – Andrea Stramaccioni, ospite su DAZN, parla della crescita di Inzaghi e degli obiettivi in casa Inter: «Inzaghi lo vedo più libero mentalmente nel fidarsi di più uomini, ma ad oggi la sua priorità è il campionato. Lui mette la formazione migliore con Venezia o Parma e fa turnover in Champions League. Un giocatore che può dare di più secondo me è Frattesi, mentre davanti c’è un potenziale inespresso. Togliendo Thuram che sta facendo un campionato inarrivabile, gli altri possono ancora crescere».