Inter, 11 già fatto contro il Napoli. Un solo dubbio (e mezzo): la probabile formazione

A due giorni dalla sfida di Serie A tra Inter e Napoli, Simone Inzaghi ha potuto lavorare con un gruppo quasi al completo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. Un assente sicuro per la sfida di domenica, mentre riguardo la probabile formazione resta solo un dubbio.

SCONTRO DIRETTO – Si avvicina la super sfida di Serie A tra Inter e Napoli, valida per la dodicesima giornata, un match che rappresenta molto più di tre punti. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, con il Napoli capolista a 25 punti seguito dall’Inter a quota 24. Un margine che rende questa partita un crocevia per il vertice, conferendo al match una valenza strategica e psicologica importante. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 di domenica allo Stadio Giuseppe Meazza, dove i nerazzurri potranno contare sul supporto del pubblico di casa

LE SCELTE – Dopo l’allenamento di oggi, terminato alle 13 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, Simone Inzaghi sembra avere definito gran parte delle sue scelte per la formazione titolare. L’unico assente sarà Carlos Augusto, il cui recupero è previsto dopo la sosta, mentre tornano a disposizione cinque titolari “risparmiati” contro l’Arsenal in Champions League: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram. Questi giocatori hanno svolto un lavoro specifico per essere pronti a guidare l’Inter contro il Napoli. Il solo dubbio che resta riguarda la fascia destra, dove Matteo Darmian e Denzel Dumfries si contendono una maglia. In difesa, Francesco Acerbi ha recuperato dopo l’infortunio, potrebbe tornare al centro della difesa, ma resta vivo il ballottaggio con Stefan de Vrij che fin qui le ha giocate tutte.

Inter, la probabile formazione contro il Napoli

Sul piano tattico, Inzaghi punterà probabilmente sul consueto 3-5-2, che potrebbe esaltare la capacità dei suoi uomini di coprire il campo e di ripartire velocemente. Il rientro di Barella e Mkhitaryan a centrocampo darà sicuramente energia e qualità in fase di impostazione, mentre Bastoni e Dimarco rappresentano preziosi terminali per le manovre offensive dalle retrovie. In attacco, la coppia Lautaro-Thuram si prepara a sfruttare ogni occasione

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.