Inter-Lipsia, le probabili formazioni per la 5ª giornata di Champions League

Inter-Lipsia si giocherà oggi alle 21 allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la quinta giornata di Champions League.

INTER-LIPSIA PROBABILI FORMAZIONI CASA – Simone Inzaghi continua a puntare sulle rotazioni per mantenere alta la freschezza e l’efficienza della sua squadra, anche in una fase cruciale della stagione. Stasera, contro il Lipsia, l’Inter scenderà in campo con ben otto cambi rispetto la formazione vista contro il Verona. Tra le novità più significative c’è il rientro dal primo minuto di Hakan Calhanoglu. La sua presenza rappresenta una garanzia per la costruzione del gioco dell’Inter, fondamentale anche in un match delicato come quello di stasera. Gli unici tre giocatori confermati rispetto alla partita di sabato saranno il portiere Yann Sommer, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Tutti elementi chiave per l’assetto difensivo e la transizione rapida dell’Inter. Il turnover coinvolgerà quindi gran parte della squadra, con il probabile ritorno di Lautaro Martinez e Mehdi Taremi. In difesa si rivedranno Benjamin Pavard e Stefan De Vrij, con Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian sulla fascia destra.

INTER-LIPSIA PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Il Lipsia arriva a Milano in un momento complicato dal punto di vista delle assenze. Con soli 15 giocatori di movimento disponibili, oltre ai due portieri. L’ultima defezione è quella di Klostermann, che si aggiunge a una lunga lista di indisponibili. Questo, unito a una situazione di classifica precaria sia in Bundesliga che in Champions League, rende la trasferta a San Siro un’autentica prova di fuoco per Rose. In Bundesliga, la sconfitta rocambolesca contro l’Hoffenheim ha fatto scivolare il Lipsia al terzo posto, superato proprio dal Borussia Moenchengladbach. In Champions, invece, il percorso è stato disastroso finora: quattro sconfitte su quattro partite e zero punti in classifica, un ruolino di marcia disastroso.

Inter-Lipsia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro; Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Mkhitaryan, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Francesco Acerbi (infortunio), Joaquin Correa e Tomas Palacios (fuori dalla lista UEFA).

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henricsh, Haldara, Kampl, Nusa; Baumgartner, Sesko; Openda.

In panchina: Vandevoordt, Dickes, Gebel, Quedraogo, Vermeeren, Seiwald, Andre Silva.

Allenatore: Marco Rose

Indisponibili: Lukas Klostermann (infortunio), Bitshuabu (infortunio), Elmas (infortunio), Simons (infortunio), Raum (infortunio), Poulsen (infortunio), Schlager (infortunio).

Arbitro: Joao Pinheiro (Portogallo); Assistenti: Bruno Jesus e Luciano Maia (Portogallo); Quarto ufficiale: João Gonçalves (Portogallo). Arbitro VAR: Tiago Martins (Portogallo). Assistente VAR: Alejandro Hernández (Spagna).