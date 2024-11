Bijol sostituto di Acerbi, si può fare subito! L’Inter ha già la contropartita – TS

Bijol obiettivo principale dell’Inter per la prossima stagione o… subito! Secondo Tuttosport, è lui l’indiziato numero uno chiamato a sostituire Francesco Acerbi, alle prese con l’ennesimo infortunio nell’ultimo anno. I nerazzurri valutano l’inserimento di una giovane contropartita, in prestito.

SITUAZIONE PRECARIA – Il responso degli esami strumentali per Francesco Acerbi ha confermato una elongazione al bicipite femorale destro, un infortunio lieve ma che lo terrà fuori per il match di Champions League di questa sera contro il Lipsia. L’obiettivo del difensore è rientrare in tempo per la sfida di domenica contro la Fiorentina, altrimenti contro il Parma a San Siro. Acerbi, che compirà 37 anni il prossimo febbraio, sta iniziando a risentire degli acciacchi. Questo è il secondo infortunio muscolare in poco più di un mese: il 20 ottobre aveva riportato un’elongazione al bicipite femorale sinistro, rimanendo fermo circa due settimane. Inoltre, lo scorso giugno, si era sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una pubalgia che lo aveva condizionato nella seconda parte della scorsa stagione. Questi segnali hanno acceso un campanello d’allarme in casa Inter, che sta valutando come gestire la situazione anche sul mercato. In tal senso, Jaka Bijol difensore dell’Udinese potrebbe essere la soluzione, già seguito da tempo.

Bijol nel mirino dell’Inter, si può fare subito

CON CONTROPARTITA – Con l’infortunio di Acerbi e le incertezze legate al futuro di De Vrij, in scadenza di contratto a giugno 2025, la dirigenza nerazzurra potrebbe anticipare un investimento in difesa già a gennaio. L’obiettivo principale è Jaka Bijol, centrale dell’Udinese che l’Inter segue da tempo. I rapporti tra le due società sono ottimi, e il club friulano, forte dell’imminente inserimento di Solet, potrebbe valutare la cessione dello sloveno nella sessione invernale. Bijol potrebbe infatti lasciare l’Udinese per approdare a Milano già a gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri valutano anche l’inserimento di una possibile contropartita tecnica, il giovane Tomas Palacios che fin qui ha giocato poco all’Inter, potrebbe essere ceduto in prestito.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini