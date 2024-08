Genoa-Inter, chi ci sarà all’esordio? La lista dei recuperati di Inzaghi

Simone Inzaghi si prepara alla primissima di campionato. Ma quali calciatori risponderanno all’appello del tecnico per Genoa-Inter? Ecco il quadro della situazione in infermeria.

ESORDIO – La squadra di Simone Inzaghi è praticamente già pronta ai nastri di partenza. Sabato pomeriggio ci sarà il primo sprint ufficiale della stagione, nella bella e calda cornice del Marassi. Genoa-Inter segna un esordio atteso e dal valore non indifferente, considerato che l’obiettivo del nuovo anno calcistico sarà quello di riconfermarsi in Serie A, che i nerazzurri solo pochi mesi fa hanno salutato alzando lo scudetto al cielo. E poiché chi ben comincia è a metà dell’opera, per Inzaghi sarà fondamentale scendere sul campo con l’atteggiamento e l’assetto migliore nel debutto stagionale. Per fare questo, però, il mister piacentino deve prima capire bene a quali uomini potersi affidare per Genoa-Inter.

Genoa-Inter, chi risponderà all’appello di Inzaghi?

PRIMO STEP – Prima di giungere alla costruzione del probabile undici di Genoa-Inter, c’è uno step precedente sul quale Inzaghi deve soffermarsi. Si tratta della panchina e dei nerazzurri a disposizione per il primo match della stagione. È necessario, infatti, ricomporre il quadro della situazione, alla luce dei numerosi infortuni nei quali è incappata la rosa interista nell’ultimo periodo. Sul fronte infermeria, a quattro giorni da Genoa-Inter, fortunatamente giungono buone notizie e a darle è direttamente mister Inzaghi.

IN-DISPONIBILI – Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, tenuti precauzionalmente a riposo per dei leggeri affaticamenti, sono già a lavoro e in forma ottimale, pronti per il debutto in Serie A. Puntano il rientro a disposizione entro sabato anche Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, tornati regolarmente al lavoro col gruppo nerazzurro. A non avere ancora superato completamente i problemi fisici sono solo Piotr Zielinski e Stefan De Vrij. La new entry, che avrà solo bisogno di poco altro tempo per rientrare del tutto in forma, non sarà ancora seduta in panchina per Genoa-Inter. Ma, forse, lo sarà la settimana successiva su quella di San Siro, che accoglierà il Lecce per la prima in casa. Più delicata la situazione dell’olandese, per il quale non c’è ancora una tempistica precisa sulla quale ipotizzare o pianificare il rientro.